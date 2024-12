Neuer Schlag für Prinz Harry? Sentebale-Chef legt Amt nieder

Prinz Harry (40) war in der vergangenen Woche in New York noch in überschwänglicher Stimmung, als eine Benefizausstellung für seine afrikanische Kinderhilfsorganisation Sentebale eröffnet wurde. Doch nun muss er eine grosse Veränderung in seiner Organisation verkraften. Wie die «Daily Mail» berichtet, ist der CEO Richard Miller (62) diese Woche zurückgetreten.