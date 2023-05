Neuer Schwarzwald-«Tatort»: Wer spielt die verzweifelte Mutter?

Zahlreiche TV- und Filmproduktionen

Susanne Bormann wurde 1979 in Kleinmachnow geboren und kann in ihrem Lebenslauf mehr als 60 Film- und Fernsehproduktionen vorweisen. Schon mit acht Jahren konnte sie die Rolle der Röschen Forster im Film «Treffen in Travers» ergattern. Bis zu ihrem Abitur nahm sie immer wieder Engagements an, begann danach an der Hochschule für Musik und Theater Rostock zu studieren. Ab 2005 stand sie am Staatstheater Nürnberg auf der Bühne - es folgten weitere Ausflüge in die Theaterwelt. Wie etwa ihr Auftritt bei den Nibelungenfestspielen in Worms 2009.