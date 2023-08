Neuer Song «Single Soon»: Selena Gomez dankt Fans für «all die Liebe»

Schon seit einiger Zeit werde sie nach neuer Musik gefragt und «Single Soon» sei «ein lustiges kleines Lied», das ihrer Ansicht nach perfekt zum Ende des Sommers passe, kündigte Gomez vor einer Woche an. In dem Song überlegt sie zunächst, wie sie mit einem Partner Schluss machen sollte, bevor sie unter anderem singt: «Ich date, wen ich will / Gehe aus, so lange ich will / Ich mache, was ich will».