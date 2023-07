Neuer Song und Video: Billie Eilish verblüfft mit Barbie-Look

«Dieses Video bringt mich zum Weinen ...»

Auf Instagram kommentierte sie die Veröffentlichung des Songs mit folgenden Worten: «What Was I Made For?» unser Barbie Song (& Video) ist jetzt draussen. :') Im Januar zeigte Greta [gemeint ist «Barbie»-Regisseurin Greta Gerwig, 39] mir und Finneas eine Handvoll unfertiger Szenen aus dem Film; wir hatten überhaupt keine Ahnung, was uns erwarten würde ... wir waren so seeeehr bewegt, ... dass wir am nächsten Tag mit dem Schreiben angefangen haben und nicht mehr aufhören konnten, darüber zu reden und am Ende fast den ganzen Song in dieser Nacht geschrieben haben. Um ehrlich zu sein, schien das alles in einer Zeit zu passieren, in der ich es wirklich brauchte. Ich bin so dankbar dafür. Dieses Video bringt mich zum Weinen ... es bedeutet mir so viel und ich hoffe, dass es euch genauso viel bedeutet."