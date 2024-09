Neuer «Spider-Man»-Film findet in Destin Daniel Cretton wohl Regisseur

«Shang–Chi and the Legend of the Ten Rings» gilt als einer der wenigen Lichtblicke unter den Kino–Veröffentlichungen der Marvel Studios aus den vergangenen Jahren. Im Corona–Jahr 2021 in den Kinos gestartet, konnten über 430 Millionen US–Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt werden. Auch die Filmkritik zeigte sich angetan. Auf der Kritiken–Sammelseite «Rotten Tomatoes» steht das Marvel–Werk bei exzellenten 91 Prozent positiver Rezensionen.