Neuer Spitzenreiter: BAP schlagen Taylor Swift in den Album-Charts

Auch die Single–Charts haben eine neue Eins

Auch in den Single–Charts gibt es einen neuen Chartstürmer – oder besser gesagt zwei: Ayliva (26) und Apache 207 (26) sind mit «Wunder» von der Null auf die Eins geschossen und verdrängen damit Artemas (24) mit «I Like The Way You Kiss Me» nach vier Wochen auf den zweiten Platz. Auf der Drei liegt «Pedro» von Jaxomy (28), Agatino Romero (32) und Raffaella Carrà (1943–2021).