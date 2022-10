Ford wird demnach als Ross in «Captain America: New World Order» auftreten. Der Kinostart des Films ist für Mai 2024 geplant. Er spielt nach den Ereignissen der Disney+-Serie «The Falcon and the Winter Soldier», in der Anthony Mackie (44) als Sam Wilson alias Falcon den Schild und den Anzug von Captain America annimmt. Julius Onah (39) soll Regie bei dem Superheldenfilm führen.