Bislang kein Starttermin bekannt

Neuer «Star Wars»-Film: Daisy Ridley kehrt als Rey zurück

Daisy Ridley wird mit ihrer Paraderolle der Rey in einem «Star Wars»-Kinofilm zurückkehren. Das gab Lucasfilm am Freitag in London bekannt. Einen Starttermin für das neue Werk gibt es bislang noch nicht.