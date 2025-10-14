Neuer Streamingdienst: Wann startet eigentlich HBO Max in Deutschland?

Das würde auch zur Programmplanung des Streamingdienstes passen. So gab HBO Max erst vor Kurzem bekannt, dass die zweite «Game of Thrones»–Spin–off–Serie «A Knight of the Seven Kingdoms» am 18. Januar auf dem US–Streamingdienst erscheinen wird. Da erscheint es nur logisch, dass die mit Spannung erwartete Show auch in Deutschland gleich bei HBO Max zu sehen sein wird – und zum Start des Streamingdienstes Abonnentinnen und Abonnenten anlocken kann.