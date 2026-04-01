Neuer «Supergirl»-Trailer: Auf den Hund gekommen

Superstar Jason Momoa (46) hat Aquaman endgültig hinter sich gelassen. Im neu veröffentlichten Trailer zu «Supergirl» ist der Schauspieler als interstellarer Kopfgeldjäger Lobo unterwegs, eine Figur, die an einen irdischen Rocker erinnert. «Bist du nicht die Tussi aus der Bar?», fragt Momoas Figur Supergirl (Milly Alcock, 25) im Vorschauvideo. «Witzig, so hab' ich dich immer genannt», entgegnet diese, woraufhin Momoas Lobo sagt: «Touché!»
Darum geht es in «Supergirl»
Zur Geschichte des DC–Films von Regisseur Craig Gillespie (58) berichtet das US–Portal «Entertainment Weekly»: Kara Zor–El/Supergirl feiert ihren 23. Geburtstag ausgiebig, als sie ein Alien–Mädchen (Eve Ridley, 14) trifft, dessen Eltern von Krem von den gelben Hügeln (Matthias Schoenaerts, 48) ermordet wurden. Der Schurke hat zudem Karas Superhund Krypto vergiftet, den sie am Ende von «Superman» aus dem Jahr 2025 bei ihrem von David Corenswet (32) gespielten Cousin abgeholt hatte. Nun bleiben lediglich drei Tage, um für ihren geliebten Vierbeiner ein Gegenmittel zu finden, das Krem bei sich trägt, wie es im Trailer heisst.
Das Vorschauvideo stellt für den zweiten DC–Kinofilm unter der Ägide des neuen Franchise–Chefs James Gunn (59) eine intergalaktische Abenteuergeschichte in Aussicht, die auch an Gunns «Guardians of the Galaxy»–Filme erinnert. Warner Bros. selbst stimmt in einer Mitteilung «auf eine spektakuläre Reise durch das Universum» ein. Regisseur Gillespie stellte gegenüber «Entertainment Weekly» «etwa neun verschiedene Welten» in Aussicht, «von denen jede ihre eigene Sprache hat». Der Filmemacher sagte wörtlich: «Das bedeutet ziemlich viel Reisen».
Superman ist um seine Cousine besorgt
Auch David Corenswets Superman ist kurz im heutigen Trailer zu sehen. Er erkundigt sich, wann Supergirl wieder zurück auf die Erde kommen wird und macht sich Sorgen um seine Cousine. Und auch Kara Zor–El und Kal–Els Heimatplanet Krypton ist in dem Vorschauvideo zu sehen – augenscheinlich im Moment seiner Zerstörung, ein ikonisches Ereignis in den Vorlagencomics.
Für Jason Momoa wird ein Traum wahr
Superstar Jason Momoa hat indes nach eigener Aussage mit Kopfgeldjäger Lobo seine Traumrolle ergattert. Im alten DC–Universum verkörperte er noch Aquaman, doch habe er sich schon in der Vergangenheit eher gewünscht, zu Lobo zu werden. «Er redet schon seit Ewigkeiten davon», verriet Peter Safran (60), Co–Chef der DC Studios, «Entertainment Weekly». Und weiter: «Er sprach schon davon, als er mit mir an ‹Aquaman› arbeitete. Er sagte: ‹Ich würde lieber Lobo spielen.›»
«Es ist einfach toll, einen Schauspieler zu haben, der sich freiwillig dafür gemeldet hat und nicht erst angeworben werden musste», so Safran weiter über Momoas letztendliches Engagement.
«Supergirl» soll am 25. Juni in den deutschen Kinos starten.