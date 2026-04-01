Neuer «Supergirl»-Trailer: Auf den Hund gekommen

Darum geht es in «Supergirl»

Zur Geschichte des DC–Films von Regisseur Craig Gillespie (58) berichtet das US–Portal «Entertainment Weekly»: Kara Zor–El/Supergirl feiert ihren 23. Geburtstag ausgiebig, als sie ein Alien–Mädchen (Eve Ridley, 14) trifft, dessen Eltern von Krem von den gelben Hügeln (Matthias Schoenaerts, 48) ermordet wurden. Der Schurke hat zudem Karas Superhund Krypto vergiftet, den sie am Ende von «Superman» aus dem Jahr 2025 bei ihrem von David Corenswet (32) gespielten Cousin abgeholt hatte. Nun bleiben lediglich drei Tage, um für ihren geliebten Vierbeiner ein Gegenmittel zu finden, das Krem bei sich trägt, wie es im Trailer heisst.