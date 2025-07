Neuer «Superman»-Film: Traumstart an den US-Kinokassen

Nach zuletzt etlichen Misserfolgen hat James Gunns (58) «Superman» dem neuen DC–Kinouniversum einen Traumstart beschert. Der Superhelden–Titel mit David Corenswet (32) in der Hauptrolle des Mannes aus Stahl konnte an den nordamerikanischen Kinokassen am Startwochenende starke 122 Millionen US–Dollar einspielen. Das bedeutete nicht nur Platz eins der Charts, sondern auch den besten Start für einen «Superman»–Solofilm. «Man of Steel» mit Henry Cavill (42) als Kryptonier brachte es 2013 noch auf ein Startwochenende von 116 Millionen US–Dollar.