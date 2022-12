Niemand war häufiger bei Lanz und Co.

Neuer Talkshow-König: Norbert Röttgen ist der neue Karl Lauterbach

An die Spitzenzahlen von Karl Lauterbach im letzten Jahr kam Norbert Röttgen nicht heran. Dennoch ist er 2022 mit 21 Besuchen bei Anne Will, Markus Lanz und Co. der neue Talkshow-König.