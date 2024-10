Neuer «Tatort» aus Hannover: Charlotte Lindholm ist wieder im Dienst

Im Februar dieses Jahres ermittelte die von Maria Furtwängler (58) gespielte «Tatort»–Kommissarin Charlotte Lindholm zum letzten Mal in Göttingen. Der Fall «Geisterfahrt» schloss Lindholms Gastspiel in der Stadt an der Leine ab, das von Anfang an nur als vorübergehend geplant war. Im kommenden Jahr wird sich Furtwänglers Figur in einen neuen Kriminalfall an alter Wirkungsstätte stürzen, wie der NDR am Freitag bekannt gab. Die Kommissarin kehrt zum LKA in Hannover zurück, und ermittelt zunächst im Alten Land bei Hamburg.