Neuer Teaser: Vorfreude auf Rihannas Super-Bowl-Auftritt steigt weiter

Die Spannung steigt! Rihanna (34) wird am 12. Februar in Glendale, Arizona, die Halbzeitshow des 57. Super Bowls spielen. Dabei handelt es sich um das grosse Bühnen-Comeback der Sängerin, ihr letzter Solo-Auftritt ist über sechs Jahre her. Auf Twitter teilte «RiRi» nun ein Promovideo für ihre lang ersehnte Show im State Farm Stadium. Während die 34-Jährige darin für die Kamera posiert, erklingen verschiedene Stimmen im Hintergrund. «Wir haben auf dich gewartet», «Es ist 2.109 Tage her», «RiRi wo bist du nur gewesen?» oder «Die Fans haben das Ende von Rihannas Karriere vorhergesagt», ist von Fans und Nachrichtensprechern zu hören.