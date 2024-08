Neuer Teil der «Allmen»-Reihe: Darum beneidet Heino Ferch seine Figur

Blieb neben den Dreharbeiten auf Teneriffa auch Zeit, die Insel ein wenig zu geniessen?

Ferch: Wenn man jeden Tag am Set ist, hat man privat keine Zeit, die Insel zu geniessen. Aber was der Film perfekt featured, ist die unglaubliche Atmosphäre und die tollen Locations, an denen wir gedreht haben. In diesen Villen an der Steilküste und den anderen aussergewöhnlichen Orten, zum Beispiel oben auf dem Teide. Die Kombination aus dem Spiel der Figur, der Leichtigkeit des Seins und den Motiven, die wir bespielt haben, waren ein grosser Genuss. Ansonsten war es ein vollgepacktes Programm.