Neuer Thriller: Catherine Zeta-Jones als Eheberaterin aus der Hölle

Catherine Zeta–Jones (56) hat sich eine vielversprechende Rolle in einem Psychothriller geangelt. Wie «The Hollywood Reporter» berichtet, spielt sie in «Cupid» eine unkonventionelle Eheberaterin. Laut dem Branchenmagazin sucht in dem Film ein Paar Hilfe bei der Therapeutin. Sie verbringen ein Wochenende in deren Haus. «Was als hoffnungsvolle Massnahme beginnt, nimmt eine düstere Wendung, als ihre Techniken immer grausamer und gefährlicher werden», heisst es in dem Bericht.