Neuer Trailer zu «Andor»: «Star Wars»-Serie startet im September

«Andor» spielt vor den Ereignissen aus «Rogue One: A Star Wars Story» von 2016. Im Mittelpunkt der Serie steht Cassian Andor, gespielt von Diego Luna (42), auf seinem Weg zu einem Helden der Rebellion gegen das Imperium. Neben ihm zu sehen sind unter anderem Genevieve O'Reilly (45), Stellan Skarsgard (71), Adria Arjona (30), Denise Gough (42) und Kyle Soller (39). Auch Forest Whitaker (61) wird in seiner Rolle als Saw Gerrera dabei sein, wie der Trailer in einer Szene zeigt. Luna ist zudem einer der leitenden Produzenten, Tony Gilroy (65) ist Schöpfer und Showrunner von «Andor».