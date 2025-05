Neuer Trailer zu «GTA 6»: Jason und Lucia gegen den Rest der Welt?

«GTA 6» ist seit Langem das von Millionen von Gamerinnen und Gamern am sehnlichsten erwartete Videospiel. Nachdem Rockstar Games den Veröffentlichungstermin kürzlich ins Jahr 2026 verschoben hat, bekommen Fans der Reihe nun wenigstens mehr Material zu sehen. Am 6. Mai wurde der zweite Trailer zu dem Spiel veröffentlicht, das jetzt am 26. Mai 2026 erscheinen soll.