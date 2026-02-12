Neuer Trailer zum «Scrubs»-Revival: J.D. wird zum Mentor

In einer anderen Szene wird es zwischen J.D. und Elliot (Sarah Chalke) emotional. «Ich weiss nicht, wie wir das machen sollen», sagt Elliot unter Tränen. «Wir werden das schon herausfinden», bestärkt J.D. sie und reicht ihr ein Papiertuch. Doch auch der Humor kommt nicht zu kurz: Ein kurzer Einspieler zeigt, wie J.D. einen geheimen Handschlag mit Turk (Faison) einübt.