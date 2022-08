«The Ballad of Songbirds and Snakes»: Viola Davis komplettiert Cast des Films

Die Dreharbeiten zur Fortsetzung der Erfolgsreihe laufen seit Juni in Polen. Vor Davis konnten bereits «Game of Thrones»-Star Peter Dinklage (53) und Jason Schwartzman (42, «The French Dispatch») verpflichtet werden. Die Hauptrolle des späteren Präsidenten Coriolanus Snow übernimmt der 27-jährige Tom Blyth («Billy the Kid»). «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes» basiert auf dem gleichnamigen Roman von Suzanne Collins (60), die die Welt von Panem in ihren bislang vier Romanen erfunden hat.