Neuer «Vaiana»-Trailer zeigt Dwayne Johnson erstmals als Halbgott

Dwayne Johnson verriet im Gespräch mit «Entertainment Weekly», dass er für seine Verwandlung in Maui rund 18 Kilo zusätzliches Material aus Maskenteilen, Haarteilen und einem gepolsterten Kostüm getragen habe. Die tägliche Vorbereitung für die Rolle habe etwa zweieinhalb Stunden in Anspruch genommen. Vor allem die körperliche Umstellung sei für ihn herausfordernd gewesen, weil das zusätzliche Gewicht seine Bewegungen und sein Spiel spürbar beeinflusst habe.