Neuer Vermögensrekord: Elon Musk knackt 500-Milliarden-Dollar-Marke

Das Vermögen von Tesla–, SpaceX–, X– und xAI–Chef Elon Musk (54) hat weiter zugelegt. Es stand am Mittwochabend US–Ostküstenzeit kurzzeitig bei 500 Milliarden US–Dollar, wie unter anderem «Forbes» berichtete. Damit ist der ehemalige Trump–Berater der erste Mensch, der in der Wirtschaftsgeschichte diese Vermögensmarke durchbrochen hat. Laut der «Real–Time Billionaires List» von «Forbes» erreichte der reichste Mann des Planeten um 21:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit am 1. Oktober exakt diese halbe Billion.