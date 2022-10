Neuer «WandaVision»-Ableger mit Paul Bettany bei Marvel in der Mache

Die Superhelden-Serie «WandaVision» startete nicht nur das Serienuniversum von Marvel auf dem Streamingdienst Disney+, sondern war auch bei Kritikern und Fans äusserst beliebt. Wie «Deadline» berichtet, wird «WandaVision» nun auch eine zweite Spin-off-Serie erhalten, die die Geschichte einer Hauptfigur der Show weiterführt: Der britische Darsteller Paul Bettany (51) wird in «Vision Quest» erneut die populäre Marvel-Figur Vision verkörpern. Laut «Deadline» nehmen in der kommenden Woche die Autoren der Streaming-Serie ihre Arbeit auf. Das Startdatum dürfte daher gegenwärtig noch in weiter Ferne liegen.