Neues Album: Beyoncé lockt mit halbnackten Tatsachen

Ein Album zum «Träumen»

«Mit diesem Album konnte ich in einer für die Welt beängstigenden Zeit einen Ort zum Träumen und zur Flucht finden. Es erlaubte mir, mich frei und abenteuerlustig zu fühlen in einer Zeit, in der sich sonst wenig bewegte», erklärte Beyoncé im Kommentar zum mit «act i RENAISSANCE 7.29» betitelten Post.