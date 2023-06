Neues Album «Gartenstadt»: Apache 207 beherrscht die Charts

Apache 207 steuert vier von fünf Songs bei

Auch wenn die «Friesenjung»-Neufassung von Ski Aggu, Joost und Otto Waalkes (74) weiter die Single-Charts anführt, dominiert Apache 207. Sein gemeinsamer Song «Komet» mit Udo Lindenberg (77), seit 21 Wochen in den Single-Charts, rangiert auf der Zwei. Mit «Wenn das so bleibt», «Was weisst du schon» - höchster Neueinstieg der Woche auf der Vier - und «Breaking Your Heart» belegt er zudem die übrigen Plätze in der Top Five.