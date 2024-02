Neues Album nach sieben Jahren: Shakiras Tränen sind jetzt Diamanten

Rund sieben Jahre nach ihrem letzten Album «El Dorado» veröffentlicht Shakira (47) eine neue Platte. Bereits in wenigen Wochen, am 22. März, soll «Las Mujeres Ya No Lloran», übersetzt in etwa «Frauen weinen nicht mehr», erscheinen. Der Titel und begleitende Worte der kolumbianischen Sängerin deuten an, dass sie mit dem neuen Album wohl die Trennung von ihrem ehemaligen Partner Gerard Piqué (37) verarbeitet.