Neues Album räumt ab: Harry Styles stellt persönliche Bestmarken auf

In den USA setzte «Kiss All The Time. Disco, Occasionally» in der ersten Woche über 430 000 Einheiten um. Dies hatte in den Billboard–Charts in diesem Jahr kein anderes Album geschafft. Auch einen speziellen Allzeit–Rekord kann Styles feiern: Keine Vinyl–Platte eines männlichen Künstlers verkaufte sich in den USA bisher besser. Harry Styles schlug hier den Rekord, den er vor vier Jahren mit «Harry's House» selbst aufgestellt hatte.