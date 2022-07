Neues Album «Renaissance»: Beyoncé bedankt sich bei ihrer Familie

Liebeserklärungen an ihre Eltern

Weiter bedankt sie sich bei ihrem Onkel Jonny, er sei «die erste Person, die mich mit einem Grossteil der Musik und Kultur in Berührung gebracht hat, die als Inspiration für dieses Album dienen». Jonny war laut «Daily Mail» homosexuell und starb infolge einer HIV-Infektion. Auch von ihm ist ein Foto zu sehen. An ihre Eltern, Tina (68) und Mathew Knowles (70), richtet die Sängerin liebevolle Worte: «Mama, ich liebe dich. An meinen Vater, (...), meinen ersten Lehrer: Du inspirierst mich bei jedem Schritt, den ich mache. Ich liebe dich.» Sie bezeichnet ihn auch als «meinen O.G.», was für «Original Gangster» steht und jemanden bezeichnet, der authentisch ist und frühere Zeiten noch miterlebt hat.