Neues Album von Beyoncé: Darauf können sich die Fans freuen

Im Juni erschien der erste Vorgeschmack «Break My Soul». An dem Song waren auch Musikproduzent Tricky Stewart (48) und R&B-Star The-Dream (44) beteiligt. «Break My Soul» enthält ein Sample des Dance-Hits «Show Me Love» von Robin S. (60) sowie von Big Freedias (44) Song «Explode». Beyoncé fordert in dem tanzbaren Track dazu auf, aus seinem alten Leben auszubrechen - etwa seinen Job zu kündigen.