Neues Album von Taylor Swift: «Midnights» legt kurzzeitig Spotify lahm

In der Nacht auf Freitag (21. Oktober) hat Taylor Swift (32) ihr neues, zehntes Studioalbum «Midnights» - pünktlich um Mitternacht (EST) - veröffentlicht. Doch bei vielen Fans war es erstmal still auf Spotify: Zumindest in den USA sprengte die Veröffentlichung der 13 Songs vorübergehend die App.