Neues Buch enthüllt: So waren die letzten Tage der Queen

Darin heisse es, die Königin sei am 8. September auf Schloss Balmoral friedlich eingeschlafen. Prinzessin Anne (72) und König Charles (74) seien an ihrem Bett gewesen. Brandreth behauptet in seinem Buch auch, er habe gehört, dass die Monarchin angeblich vor ihrem Tod an Knochenmarkkrebs erkrankt sei. Die Queen akzeptierte jedoch mit «Anmut», dass ihre Zeit «begrenzt» sei, so der Autor. Offiziell starb die Königin an Altersschwäche.