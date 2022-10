Neues «Dinner for One»? Silvester-Kurzfilm mit Anke Engelke in der ARD

Anke Engelke (56) und Matthias Brandt (61) sperren sich versehentlich in einer Bank ein. In dem Kurzfilm «Kurzschluss» passiert dies ausgerechnet eine halbe Stunde vor dem Jahreswechsel. Ausgestrahlt wird der 30-minütige Film passend zur Handlungszeit. Der WDR zeigt die Komödie laut Pressemitteilung am 31. Dezember 2022. Im Ersten und in der Mediathek ist «Kurzschluss» schon einen Tag früher zu sehen. Die genauen Ausstrahlungszeiten sind noch nicht bekannt.