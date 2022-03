Neues Doodle: Google feiert den Weltfrauentag

Google-Doodle zum Weltfrauentag: «Frauen verdienen Applaus»

Maer, die als Art Directorin für Google in New York arbeitet, hat schon im Oktober 2021 angefangen, am Weltfrauentag-Doodle zu arbeiten. «Frauen leisten so viele Sachen - oftmals parallel - und verdienen dafür jede Aufmerksamkeit und Applaus», findet sie und hofft darauf, dass «sich Frauen auf der ganzen Welt in dem Doodle wiederfinden.»