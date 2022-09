Weitere brenzlige Behauptungen

Auch in Bezug auf die Queen sowie auf Prinz William (40) und der inzwischen zur Prinzessin aufgestiegenen Kate (40) hält «The New Royals» brenzliges Material bereit. Die am 8. September 2022 verstorbene Monarchin sei «verletzt und erschöpft» von Harry und Meghans Entscheidung gewesen, als Senior Royals zurückzutreten. Irgendwann habe sie jedoch resigniert und gesagt: «Ich weiss es nicht, es kümmert mich nicht mehr und ich möchte nicht mehr darüber nachdenken.»