Neues Format: Bei RTL quizzen Promi-Familien unterm Weihnachtsbaum

Nach dem neuen Format wird bei RTL dann auch gleich weiter gerätselt. Wie schon im vergangenen Jahr läuft sowohl am 25. als auch am 26. Dezember um 20:15 Uhr eine Weihnachts–Ausgabe von «Wer wird Millionär?». Weihnachtsmann Günther Jauch überrascht seine Kandidaten darin mit zusätzlichen Jokern.