Neues Foto zum Geburtstag: Prinzessin Estelle strahlt über beide Ohren

«Prinzessin Estelle wird heute zehn Jahre alt», kommentiert der Palast das Foto auf Instagram. «Zu ihrem Geburtstag wurde die Prinzessin am königlichen Hof fotografiert. Das Bild wurde im Februar aufgenommen», heisst es weiter. Ausserdem ist über das Mädchen in dem Post zu lesen: «Estelle Silvia Ewa Mary, Prinzessin von Schweden, Herzogin von Östergötland, wurde am 23. Februar 2012 als erstes Kind der Kronprinzessin und Prinz Daniel geboren. Prinzessin Estelle ist, in Übereinstimmung mit der Reihenfolge der Thronfolge, die zweite in der Thronfolge nach der Kronprinzessin.»