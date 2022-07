Neues Gesicht bei «Die Höhle der Löwen»: Diana zur Löwen ist dabei

Das erwartet die Fans ausserdem

Mit dabei in der neuen Staffel sind dem Sender zufolge auch prominente Gesichter wie Vox-«Hundeprofi» Martin Rütter (52) oder die zweifache Olympiasiegerin Kristina Vogel (31). Ausserdem soll es in den neuen Folgen unter anderem wieder um sehr hohe Investmentsummen gehen: Im Herbst suchen zwei Start-ups jeweils nach einem Investment in Höhe von einer Million Euro und ein Gründerteam sogar nach 1,5 Millionen Euro, so der Sender.