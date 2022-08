Maria Borrallo lernte an renommierten College

Die Spanierin Borrallo ging am renommierten Norland College in die Ausbildung, das seit 1892 Kinderbetreuer für Reiche und Adlige formt. Es wird erwartet, dass William und Kate noch vor dem Schulbeginn in September ihr neues Zuhause beziehen. Eine Quelle sagte dem Boulevard-Blatt «The Sun» nach den ersten Meldungen über die neuen Pläne der Royals: «Kate und William wollten unbedingt ein bescheidenes Haus, um ihr neues Leben in Windsor zu beginnen.»