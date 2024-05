Neues Hobby? König Charles besucht mit Camilla eine Schauspielschule

Namhafte Absolventen

Bei ihrem Abstecher in die Royal Academy of Dramatic Art wurden König Charles und Königin Camilla unter anderem vom Präsidenten der Schule in Empfang genommen – es handelt sich um den ehemaligen Absolventen David Harewood (58), der schon in Filmen wie «Blood Diamond» und Serien wie «Homeland» sein dort erlerntes Können unter Beweis stellen durfte.