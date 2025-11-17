«Neues Kapitel» für Sarah Zucker: Die Schlagersängerin ist schwanger

Sarah Zucker war im Jahr 2020 mit ihrem ersten Album «Wo mein Herz ist» durchgestartet. «Ich höre meine Songs oft beim Fahrradfahren und kann es dann kaum glauben, dass das gerade wirklich alles passiert – das macht mich sehr stolz», sagte sie damals der Nachrichtenagentur spot on news. Im Jahr 2018 war sie zum ersten Mal gemeinsam mit Bruder Ben auf der Bühne gestanden. Da habe sie «eine Seite von mir wiederentdeckt, die zwar immer da, aber eben einfach etwas eingeschlafen war. Ich habe dann beschlossen, mich dieser Seite, nämlich der musikalischen, wieder mehr zu widmen.»