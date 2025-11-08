«Neues Kapitel»: Prinzessin Beatrice nun stellvertretende Schirmherrin

Schon lange bevor Andrew Mountbatten Windsor (65) aufgrund seiner Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) seinen Prinzentitel verloren hat, musste er sich von zahlreichen anderen Titeln und Aufgaben verabschieden. Dazu gehörte im Jahr 2019 auch die Schirmherrschaft über den Outward Bound Trust. Prinzessin Beatrice (37), die ältere Tochter Andrews, ist dahingegen ab sofort stellvertretende Schirmherrin der Charity, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Rede ist darin auch von einem «neuen Kapitel».