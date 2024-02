Neues «Karate Kid» gefunden: Zuschlag für Ben Wang

Im neuen «Karate Kid»–Film wird Wang an der Seite von Jackie Chan (69, Mr. Han in «Karate Kid» von 2010) und Ralph Macchio (62), dem Original–«Karate Kid» Daniel LaRusso aus den ersten Filmen und der Serie «Cobra Kai», zu sehen sein. Viele weitere Details zur Neufassung, die im Dezember 2024 in den Kinos anlaufen wird, gibt es daneben bisher nicht. Die Handlung soll dem Bericht zufolge diesmal an der US–Ostküste spielen und sich auf einen Teenager aus China konzentrieren, der durch Kampfsport Stärke und Orientierung findet. Hilfe bekomme er von einem Mentor – oder vielleicht auch zwei. Regie führt Jonathan Entwistle (39).