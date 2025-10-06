Neues Musikvideo: Taylor Swift versteckt Botschaften für Travis Kelce

Diesmal sitzt sie nicht auf der Tribüne. Im Musikvideo zu ihrem neuen Song «The Fate of Ophelia» hat Taylor Swift (35) auf ganz andere Weise eine Hommage an ihren Verlobten Travis Kelce (36) geschaffen – und die Grammy–Gewinnerin liess sich dabei einiges einfallen.
Die Veröffentlichung des Videos auf YouTube nach der Kinopremiere fiel nicht zufällig auf den 36. Geburtstag des NFL–Profis am 5. Oktober. In einer Szene rennt die Sängerin einen Flur entlang und fängt dabei gekonnt einen Football – während sie die Textzeile singt: «Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes.» (zu Deutsch: «Schwöre Treue deinen Händen, deinem Team, deiner Ausstrahlung»).
Die versteckten Botschaften
Ein weiteres Detail entging aufmerksamen Beobachtern nicht: Swift betritt in dem Video ein Hotelzimmer, dessen Tür die Nummer 87 trägt – exakt die Trikotnummer ihres Partners bei den Kansas City Chiefs. Die Kamera verweilt nur kurz auf dem Detail, doch für Fans war die Anspielung unübersehbar. Auch ein schwarz–weisses Foto auf einem Schminktisch erregte Aufmerksamkeit.
«OMG, ein Foto von Travis im Hintergrund», schrieb ein Fan auf X. Andere Nutzer spekulierten über die Herkunft der Aufnahme. Die Vermutungen reichten von Kelces Reality–Show «Catching Kelce» aus dem Jahr 2016 bis hin zu seiner Rolle in der Serie «Grotesquerie» vom vergangenen Jahr.
Die meisten Fans sind sich jedoch einig: Das Bild stammt vermutlich aus einem Interview von 2016, in dem Kelce das Spiel «Kiss, Marry, Kill» spielte. Damals entschied sich der Sportler, seine heutige Verlobte zu küssen – eine Entscheidung, die sich im Nachhinein als prophetisch erwies.
Sieben Jahre später machte Kelce in seiner Podcast–Sendung «New Heights» Schlagzeilen, als er öffentlich über sein Interesse an Swift sprach. Im Juli 2023 erzählte der NFL–Star, dass er der Sängerin bei einem Konzert backstage seine Telefonnummer hatte geben wollen – jedoch ohne Erfolg. Die Geschichte nahm jedoch eine Wendung: Nur zwei Monate später wurde über ihre Romanze berichtet. Seitdem entwickelte sich die Beziehung rasant weiter.
Im August dieses Jahres stellte Kelce die entscheidende Frage. Die Verlobung markierte einen weiteren Meilenstein in der Beziehung, die seit 2023 die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zieht.
Für ihr zwölftes Studioalbum «The Life of a Showgirl», das am 3. Oktober veröffentlicht wurde, schrieb Swift mehrere Songs, die von ihrer Beziehung zu Kelce inspiriert sind. Eine direkte Anspielung auf Kelce gibt es etwa in «Wood», wo sie seinen Podcast «New Heights» erwähnt, den er gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce (37) moderiert.