Neues Musikvideo von MGK: Megan Fox verwirrt mit Babybauch

In dem Video spielen Colson Baker, wie Machine Gun Kelly mit bürgerlichem Namen heisst, und Jelly Roll zwei Männer, die mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben. Megan Fox schlüpft in die Rolle von MGKs hochschwangerer Frau und zeigt sich mit einem grossen Babybauch, den ihr Partner immer wieder küsst. Am Ende des Videos hat die Schauspielerin dann ein Baby auf dem Arm, das sie liebevoll streichelt.