«Enola Holmes 2» läuft werbefrei

Netflix kündigte vorab an, dass bei grossen Prestige-Produktionen das Zuschauer-Erlebnis nicht durch Werbeunterbrechungen innerhalb des Programms geschmälert werden soll. Und tatsächlich läuft der erst am 4. November erschienene Film «Enola Holmes 2» mit «Stranger Things»-Star Millie Bobby Brown (18) in der Hauptrolle nach dem Anfangs-Werbeblock ohne weitere, störende Unterbrechungen durch.