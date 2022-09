Tatsächlich: Diogo Sangre war als «Verführer» bei «Temptation Island» dabei, und hat dort eine Kandidatin durch den Treuetest fallen lassen. Vanessa Mariposa lernte der Tätowierer aber in einer anderen Sendung lieben, bei «Are You The One». Zuvor hatten sie sich schon bei «Ex on the Beach» getroffen. Und jetzt also das «Sommerhaus». Die Verwertungskette funktioniert bei RTL.