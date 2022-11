Andrea Sawatzki: «Bitte kauft Hunde in keinem Fall aus dem Internet»

Die beliebte Künstlerin appelliert: «Wenn ihr einen Hund adoptieren wollt, geht in euer örtliches Tierheim oder informiert euch über seriöse Tierschutzgruppen, die beim Vermitteln helfen können. Bitte kauft Hunde in keinem Fall aus dem Internet, dort gibt es so viele fragwürdige Händler.»