Neues Porträt: Melania Trump inszeniert sich mächtiger denn je

Neuer Kurs für zweite Amtszeit?

Modeexpertin Ellie Violet Bramley sieht in dem Porträt einen bewussten Bruch mit der traditionellen Rolle der First Lady: «Von dem Anzug bis zur Pose fühlt sich das neue Porträt sorgfältig inszeniert an, um eine Art von Macht auszustrahlen, die im Kontrast zur traditionellen Rolle der First Lady steht – nämlich eine Präsidentschaft in der öffentlichen Wahrnehmung weicher erscheinen zu lassen.»