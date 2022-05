Neues Projekt: Anthony Hopkins wird Sigmund Freud spielen

Anthony Hopkins (84) wird in die Rolle des berühmten Arztes Sigmund Freud (1856-1939) schlüpfen. Das berichten nun Magazine wie «The Hollywood Reporter» von den Filmfestspielen in Cannes. Der Arbeitstitel des Projekts lautet «Freud's Last Session». Die Regie übernimmt Matthew Brown, der für Filme wie «Die Poesie des Unendlichen» (2015) und «London Town» (2016) bekannt ist. Das Drehbuch stammt von Mark St. Germain, der auch das gleichnamige Theaterstück verfasst hat.