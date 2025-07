Neues Realityformat «The Hunt» bei ProSieben in Arbeit

Reality–Fans können sich auf baldigen Nachschub an der Adventure–Front freuen: Nach dem Erfolg von «Most Wanted» sowie weiteren Survival–Shows kommt bald eine neue Adventure–Sendung aus der Produktion von ProSieben. Wie der Sender am Mittwoch mitgeteilt hat, laufen in Bulgarien aktuell die Dreharbeiten zu einer Show mit dem Arbeitstitel «The Hunt» – einem Format, das Strategie und Survival miteinander kombiniert.